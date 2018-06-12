В сентябре запланирован официальный визит Лукашенко в Узбекистан

Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Узбекистан 12-14 сентября. Об этом 12 июня рассказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией узбекских парламентариев в Минске, передает БелаПАН .

К визиту белорусского президента в Ташкент готовятся к подписанию несколько документов. По словам Мясниковича, в настоящее время на рассмотрении узбекской стороны находятся проекты девяти соглашений, а в целом в работе проекты 11 документов. «Надо оперативно досогласовывать», — сказал председатель Совета Республики.