В МИД Беларуси произошли кадровые изменения

Анатолий Глаз назначен начальником управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарем) Министерства иностранных дел Беларуси, сообщила пресс-служба МИД.

На этом посту Глаз сменил Дмитрия Мирончика, который назначен послом Беларуси в Швеции.

Анатолий Глаз на дипломатической службе более 13 лет, работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы.

С 2007 по 2009 годы был вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии.

В 2009—2014 годах работал в Администрации президента Беларуси, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии.

Курировал вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы.

В 2018 году после возвращения из Рима Глаз продолжил работать в системе МИД — до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.