Начальник Транспортной инспекции Минтранса брал взятки не только деньгами

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Начальник Транспортной инспекции Минтранса брал взятки деньгами, коньяком, духами и другими материальными ценностями. Эта информация была озвучена обвинением в суде Фрунзенского района Минска 12 июня.

Обвиняемый совершал коррупционные преступления с июля 2015 года по 20 апреля 2017 года. Взятки за деятельность, связанную с распределением разрешений на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств, брал, как правило, в своем служебном кабинете. В деле фигурируют суммы в 50, 100 и 200 долларов, а также коньяк, мужские духи и другие материальные ценности.

Обвиняемый был задержан 20 апреля прошлого года, передает БЕЛТА.

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Тэги: коррупция взятки Транспортная инспекция

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