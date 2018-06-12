Беларусь отправила в Украину второй конвой гуманитарной помощи

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Гуманитарный груз, включающий товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники, был 12 июня направлен для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Фото посольства Украины

В посольстве Украины в Беларуси сообщили, что общий вес груза составляет 55 тонн.

Фуры Республиканского отряда специального назначения МЧС пересекли украинскую границу в пункте пропуска «Новая Гута – Новые Яриловичи».

Это вторая партия гуманитарной помощи, направленная Беларусью в Украину. Договоренности об этом были достигнуты на встрече президентов двух стран.

Украинская сторона поблагодарила белорусов.

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Тэги: Беларусь-Украина гуманитарная помощь

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