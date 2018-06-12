Беларусь отправила в Украину второй конвой гуманитарной помощи
Гуманитарный груз, включающий товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники, был 12 июня направлен для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
В посольстве Украины в Беларуси сообщили, что общий вес груза составляет 55 тонн.
Фуры Республиканского отряда специального назначения МЧС пересекли украинскую границу в пункте пропуска «Новая Гута – Новые Яриловичи».
Это вторая партия гуманитарной помощи, направленная Беларусью в Украину. Договоренности об этом были достигнуты на встрече президентов двух стран.
Украинская сторона поблагодарила белорусов.
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