Беларусь отправила в Украину второй конвой гуманитарной помощи

Гуманитарный груз, включающий товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники, был 12 июня направлен для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Фото посольства Украины

В посольстве Украины в Беларуси сообщили, что общий вес груза составляет 55 тонн.

Фуры Республиканского отряда специального назначения МЧС пересекли украинскую границу в пункте пропуска «Новая Гута – Новые Яриловичи».

Это вторая партия гуманитарной помощи, направленная Беларусью в Украину. Договоренности об этом были достигнуты на встрече президентов двух стран.

Украинская сторона поблагодарила белорусов.