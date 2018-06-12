Защитники Куропат: установкой памятного знака в урочище государство отвлечет внимание от открытия развлекательного комплекса

/ Общество
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Установкой официального памятного знака в Куропатах государство может отвлечь внимание от открывшегося развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», считают защитники урочища.

12 июня около 15 человек приняли участие в совещании возле входа в развлекательный комплекс. Происходящее снимал на видеокамеру сотрудник милиции в штатском, рядом дежурила машина ГАИ, пишет БелаПАН.

«У нас с государством разные концепции мемориализаци Куропат, — заявил ответственный секретарь Консервативно-христианской партии — БНФ Алесь Чехольский. — Народный мемориал уже создан, дальнейшие шаги без участия общественности и специалистов предприниматься не должны. На сегодня главная проблема — открытие развлекательного комплекса».


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Участники совещания решили обратиться к общественности с открытым письмом, в котором будет изложен их взгляд на решение проблем Куропат, в том числе на установку в урочище новых объектов.

В прошлом году был объявлен конкурс на создание мемориала в Куропатах. Общественную комиссию по мемориализации Куропат возглавил журналист Павел Якубович.

11 июня этого года в Минске прошел круглый стол, на заседание которого пригласили представителей только государственных СМИ. В его ходе ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна сообщил, что жюри конкурса отобрало три из 32 поступивших эскизных проектов. Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: мемориал в Куропатах Бульбаш-холл Персона: Алесь Чехольский Михаил Борозна Павел Якубович

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