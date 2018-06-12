Украина сделала «подарок» на День России

Украина подает меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации в Международный суд ООН.

Как написал в своем микроблоге глава МИД Павел Климкин, меморандум весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тыс. страниц текста.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2018 г.

В свою очередь президент Петр Порошенко обратил внимание на дату подачи меморандума: «Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — день России — для подачи Меморандума в деле Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Ожидается, что в документ, который составляет 29 томов, Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малазийский самолет «Боинг MH17» (к такому выводу пришла Международная следственная комиссия).

Кроме этого, отражаются факты репрессий против украинских и крымскотатарских активистов в аннексированном Крыму.