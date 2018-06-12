Следственный комитет восстановил доступ к своей официальной странице в Фейсбуке

Следственный комитет Беларуси восстановил доступ к своей официальной странице в социальной сети Фейсбук. Об этом БЕЛТА рассказали в ведомстве.

На странице появилось сообщение: «Доступ к странице восстановлен».

Как ранее писали Naviny.by, 12 июня на официальной странице СК в Фейсбуке появилась странная запись.

«Согласно ожиданиям российской стороны, Следственный Комитет Республики Беларусь с позволения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, отстраняет своего представителя и не будет дальше участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере», — говорилось в сообщении.

К нему были приложены скриншоты страниц портала pravo.by с текстом указа президента «О Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере».

Спустя какое-то время в Твиттере появилось сообщение представителей СК: «Наша страница в Фейсбуке была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано — не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа».

Напомним, 11 июня был взломан блог в Twitter заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. В аккаунте чиновника появилось сообщение (орфография и пунктуация сохранены): «От имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко выражаю глубочайшее извинения российским коллегам, за предпринятые нами меры против Российской Федерации в сфере информационной безопасности».