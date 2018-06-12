Лукашенко и Путин обсудят новую военную доктрину Союзного государства

Новая военная доктрина Союзного государства будет рассмотрена на заседании Высшего госсовета, которое пройдет 19 июня в Минске.

«В повестку дня включен такой вопрос, как новая программа военной доктрины Союзного государства. Это вопрос, который требует внимания президентов. Он уже отработан на уровне военных ведомств», — отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, 12 июня встречавшийся в Минске с президентом Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых военных доктрин как в Беларуси, так и в России.

В Беларуси новая военная доктрина действует с июля 2016 года. Документ учитывает различные варианты агрессии против государства, в том числе гибридные формы войны.

Как ранее отмечал заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, военная доктрина Союзного государства носит сугубо оборонительный характер.

По его словам, «никогда не планировалось, чтобы вооруженные силы Союзного государства участвовали в наступательных действиях, всй строится только на оборонительной основе».