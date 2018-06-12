В пригороде Гродно упал легкий самолет

Авиаинцидент произошел 12 июня возле деревни Коробчицы недалеко от Гродно.

Примерно около двух часов дня совершил аварийную посадку одномоторный самолет Zlin 42M 1975 года выпуска, принадлежащий авиатору-любителю.

Как сообщает Гродненское областное управление МЧС, пилот выбрался из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь — спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пилот и его пассажир были госпитализированы.

Самолет получил механические повреждения.

По предварительным данным, экипаж совершал пробный полет в районе областного аэроклуба. Самолет дислоцировался на аэродроме Каролино к северо-западу от Коробчиц.