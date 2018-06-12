В пригороде Гродно упал легкий самолет

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Авиаинцидент произошел 12 июня возле деревни Коробчицы недалеко от Гродно.

Примерно около двух часов дня совершил аварийную посадку одномоторный самолет Zlin 42M 1975 года выпуска, принадлежащий авиатору-любителю.

Как сообщает Гродненское областное управление МЧС, пилот выбрался из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь — спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пилот и его пассажир были госпитализированы.

Самолет получил механические повреждения.

По предварительным данным, экипаж совершал пробный полет в районе областного аэроклуба. Самолет дислоцировался на аэродроме Каролино к северо-западу от Коробчиц.

 

 

Фото 112.by

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Тэги: авиакатастрофа легкий самолет авиаинцидент Город: Гродно

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