В пригороде Гродно упал легкий самолет
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Авиаинцидент произошел 12 июня возле деревни Коробчицы недалеко от Гродно.
Примерно около двух часов дня совершил аварийную посадку одномоторный самолет Zlin 42M 1975 года выпуска, принадлежащий авиатору-любителю.
Как сообщает Гродненское областное управление МЧС, пилот выбрался из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь — спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пилот и его пассажир были госпитализированы.
Самолет получил механические повреждения.
По предварительным данным, экипаж совершал пробный полет в районе областного аэроклуба. Самолет дислоцировался на аэродроме Каролино к северо-западу от Коробчиц.
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