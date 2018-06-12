В Минске в ДТП пострадал ребенок: возбуждено уголовное дело
В результате дорожно-транспортного происшествия в Минске на улице Шамякина пострадал восьмилетний мальчик — УСК по Минску возбудил уголовное дело.
Как сообщают следователи, ДТП произошло вечером восьмого июня. 25-летний водитель «Ситроен-Ксантии» сбил во дворе перебегавшего дорогу ребенка. Экспертиза показала, что мужчина был трезв. Мальчик был госпитализирован с тяжелой травмой ноги.
По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.
В ходе работы следственно-оперативной группы и сотрудников ГАИ было выявлено нарушение ПДД — авто находилось вблизи бордюра, окрашенного краской желтого цвета у входа в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходам на дорогу.
Санкциями данной статьи предусматривается одно из следующих наказаний:
- исправительные работы на срок до двух лет;
- ограничение свободы на срок до пяти лет;
- лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Обсудим?