В Минске в ДТП пострадал ребенок: возбуждено уголовное дело

В результате дорожно-транспортного происшествия в Минске на улице Шамякина пострадал восьмилетний мальчик — УСК по Минску возбудил уголовное дело.

Как сообщают следователи, ДТП произошло вечером восьмого июня. 25-летний водитель «Ситроен-Ксантии» сбил во дворе перебегавшего дорогу ребенка. Экспертиза показала, что мужчина был трезв. Мальчик был госпитализирован с тяжелой травмой ноги.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

В ходе работы следственно-оперативной группы и сотрудников ГАИ было выявлено нарушение ПДД — авто находилось вблизи бордюра, окрашенного краской желтого цвета у входа в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходам на дорогу.

Санкциями данной статьи предусматривается одно из следующих наказаний: