БНК: в Беларуси привычными стали пытки задержанных активистов, вернулась практика карательной психиатрии

Белорусский национальный конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства, в том числе публичные акции протеста. Об этом говорится в принятом 12 июня заявлении Совета Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси).

Во время учредительного собрания БНК / Фото из архива

Совет БНК констатирует, что «правящий режим продолжает и совершенствует политику нарушения прав человека, гарантированных Конституцией».

«Нарушаются права на честный суд, на равенство субъектов экономики, на защиту частной собственности. Это делает экономику непривлекательной для инвестиций, ограничивает хозяйственную инициативу. В результате экономическая ситуация остается сложной, а в большинстве регионов — бедственной. Сокращается количество рабочих мест, снижаются зарплаты. Пенсии обеспечивают лишь выживание, а не нормальную жизнь. Беларусь стала одной из трех самых бедных стран Европы — вместе с воевавшей Молдовой и воюющей Украиной», — говорится в заявлении.

Совет БНК отмечает, что в Беларуси продолжают нарушаться права трудящихся, преследуются независимые профсоюзы.

«Власть делает очередную попытку ввести антиконституционные поборы с безработных, чтобы заставить людей работать за копейки на контрактной цепи и под наблюдением идеологов, — говорится в заявлении. — Под действие соответствующего декрета может попасть большинство из работающих за рубежом белорусов. Вводится всеобщая электронная система контроля за трудоспособными гражданами страны, которая неизбежно будет использована для политического контроля над обществом и репрессий».

В заявлении также отмечается: «В поисках легких и преступных доходов режим, нарушая экологические права людей, начал размещать на нашей земле вредные производства. Протесты общественности против опасных производств подавляются или игнорируются. Власть пренебрегает даже вековыми традициями белорусского народа: при ее содействии происходит надругательство над памятью тех, кто погиб в большевистских репрессиях и похоронен в Куропатах под Минском, под Витебском, Оршей и других местах многострадальной Беларуси».

Авторы заявления подчеркивают, что в Беларуси также нарушаются права граждан на мирные собрания и демонстрации, а несанкционированные мирные акции жестоко подавляются.

«Привычными стали пытки задержанных активистов. Вернулась практика карательной психиатрии», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что в Беларуси нарушается право граждан на получение объективной информации — заблокированы интернет-ресурс «Хартия-97» и ряд других сайтов, в том числе сайт Белорусского национального конгресса, а также преследуются блогеры и независимые журналисты.

«Системные нарушения прав человека в Беларуси стали возможными из-за выхода власти из-под контроля общества, — говорится в заявлении. — Ситуация в стране является результатом превращения ключевого права граждан — права на честные выборы — в полную фикцию. Белорусский национальный конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства, в том числе публичные акции протеста».

Напомним, учредительный съезд оппозиционного Белорусского национального конгресса состоялся в сквере имени Янки Купалы в мае 2016 года. Затем полномочия оргкомитета конгресса перешли к совету, в состав которого вошли 15 человек: от Белорусского социал-демократической Грамады Станислав Шушкевич, оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич, независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, зарегистрированного в Чехии объединения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, движения солидарности «Разам» Алесь Макаев, оргкомитета партии «Беларускі рух» Вацлав Орешко, движения «За государственность и независимость» Владимир Некляев, а также семь представителей региональных демократических коалиций.