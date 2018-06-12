Додавили. Relax.by удалил репортаж из ресторана «Поедем поедим»
Портал Relax.by опубликовал 12 июня репортаж из ресторана, который построили возле урочища Куропаты, где в конце 1930-х коммунисты расстреляли десятки тысяч человек. После нескольких сотен возмущенных комментариев руководство портала решило удалить публикацию.
Журналистка портала Юлия Шрамкова описала интерьеры и кухню нового заведения, но о конфликте вокруг ресторана не было сказано ни слова: ни о месте, где его построили, ни о возмущениях части общества, ни об акциях протеста.
В комментариях на портале писали, что под репортажем удалялись все негативные отзывы. Некоторые иронизировали, что у модератора скоро закончится рабочий день, а комментарии «не закончатся никогда».
Репортаж быстро собрал более 5 тысяч просмотров, потому что пользователи соцсетей призывали знакомых открывать его и оставлять там возмущенные комментарии.
Во второй половине дня репортаж удалили и с сайта, и из соцсетей портала.
«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане "Поедем Поедим" была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.
Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период. Relax.by — сайт про рестораны, моду, развлечения, городскую жизнь. Значительный политический и общественный резонанс не является для нас редакционной целью.
Уважая чувства и позицию наших читателей, мы приняли решение удалить материал с сайта», — объяснил такое решение Александр Стельмах, операционный директор ARTOX.
Ресторан «Поедем поедим» не противоречит законодательству, уверены в управлении охраны историко-культурных ценностей Министерства культуры. Урочище имеет статус историко-культурной ценности, однако ресторан построен за пределами охранной зоны. Однако, границы охранной зоны Куропат были изменены в конце 2013 года. Изначально застройщики залезли в охранную зону, и Генеральная прокуратура предписала снести нелегитимно возведенные объекты. Они так и не были снесены, но дальнейшее строительство было заморожено. Работы возобновились и в июне 2018 года ресторан открыли.
Акции против открытия возле Куропат комплекса с рестораном «Поедем поедим» проводятся с 31 мая. Активисты ежедневно стараются препятствовать его работе, не давая проезжать на территорию комплекса машинам.
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