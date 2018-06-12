Додавили. Relax.by удалил репортаж из ресторана «Поедем поедим»

Портал Relax.by опубликовал 12 июня репортаж из ресторана, который построили возле урочища Куропаты, где в конце 1930-х коммунисты расстреляли десятки тысяч человек. После нескольких сотен возмущенных комментариев руководство портала решило удалить публикацию.

Журналистка портала Юлия Шрамкова описала интерьеры и кухню нового заведения, но о конфликте вокруг ресторана не было сказано ни слова: ни о месте, где его построили, ни о возмущениях части общества, ни об акциях протеста.

facebook.com/julia.shramkova

В комментариях на портале писали, что под репортажем удалялись все негативные отзывы. Некоторые иронизировали, что у модератора скоро закончится рабочий день, а комментарии «не закончатся никогда».

Relax.by

Репортаж быстро собрал более 5 тысяч просмотров, потому что пользователи соцсетей призывали знакомых открывать его и оставлять там возмущенные комментарии.

Во второй половине дня репортаж удалили и с сайта, и из соцсетей портала.

«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане "Поедем Поедим" была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.