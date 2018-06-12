В Гродно санитарка украла у пациентки золотые сережки

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Уголовное дело возбуждено в Гродно в отношении санитарки одной из больниц. Женщина украла у парализованной пациентки золотые сережки и сдала их в ломбард.

Пациентка проходила лечение в медучреждении. Приехавший ее навестить сын обратил внимание, что у нее пропали украшения.

Самостоятельные поиски ни к чему не привели, после чего мужчина обратился в милицию.

В после зрения правоохранителей попала санитарка больницы, но та категорически отрицала какое-либо свое отношение к делу. Пациентка же не могла прояснить ситуацию, так как из-за болезни не может говорить.

Все стало на свои места, когда в милицию пришел ответ из ломбарда, куда работница больницы отнесла украшения, оформив их на свое имя.

Как выяснилось, женщина сняла серьги с пациентки, когда привезла ее на МРТ.

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Тэги: кража сережки Город: Гродно

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