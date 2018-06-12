В Минске с ЦТ по белорусскому языку удалили двух абитуриентов
По информации Республиканского института контроля знаний, в первый день централизованного тестирования в Минске были удалены два абитуриента.
12 июня в Беларуси началась кампания по сдаче ЦТ. Первое испытание было проведено по белорусскому языку.
Как рассказал руководитель РИКЗ Юрий Миксюк, один нарушитель правил проходил тестирование в БНТУ, второй — в медуниверситете. Оба пытались пользоваться шпаргалками.
Еще в Беларуси пройдет ЦТ по 10 дисциплинам (русскому языку, обществоведению; математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории новейшего времени.
Следующее испытание состоится в четверг, 14 июня.
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