В Минске с ЦТ по белорусскому языку удалили двух абитуриентов

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По информации Республиканского института контроля знаний, в первый день централизованного тестирования в Минске были удалены два абитуриента.


Нецентрализованное тестирование. По белорусскому языку от депутата Елены Анисим

12 июня в Беларуси началась кампания по сдаче ЦТ. Первое испытание было проведено по белорусскому языку.

Как рассказал руководитель РИКЗ Юрий Миксюк, один нарушитель правил проходил тестирование в БНТУ, второй — в медуниверситете. Оба пытались пользоваться шпаргалками.

Еще в Беларуси пройдет ЦТ по 10 дисциплинам (русскому языку, обществоведению; математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории новейшего времени.

Следующее испытание состоится в четверг, 14 июня.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ абитуриент-2018 Персона: Юрий Миксюк Город: Минск

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