Беларусь останется единственной в регионе без H&M

В августе шведский бренд откроет первый магазин в Украине. Он будет представлен во всех соседних с Беларусью странах.

Один из крупнейших международных и крупнейший в Европе ритейлер Hennes & Mauritz в августе откроет свой первый магазин в Украине, сообщает NV.ua .

Магазин одежды и товаров для дома площадью 2.9 тыс. кв.м будет открыт в киевском торговом центре Lavina Mall.

Шведская Hennes & Mauritz AB основана в Швеции в 1947 году. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4.7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.