Беларусь останется единственной в регионе без H&M

/ Общество
Просмотров: 274 Комментариев: 0

В августе шведский бренд откроет первый магазин в Украине. Он будет представлен во всех соседних с Беларусью странах.

Один из крупнейших международных и крупнейший в Европе ритейлер Hennes & Mauritz в августе откроет свой первый магазин в Украине, сообщает NV.ua.

Магазин одежды и товаров для дома площадью 2.9 тыс. кв.м будет открыт в киевском торговом центре Lavina Mall.

Шведская Hennes & Mauritz AB основана в Швеции в 1947 году. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4.7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: H&M брендовая одежда бренд Швеция-Беларусь Беларусь-Украина Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Украинский «шпион» Павел Шаройко получил более 8 лет колонии

Украинский «шпион» Павел Шаройко получил более 8 лет колонии

Двадцать одна девушка и один парень. Как киевляне учат белорусский язык

Двадцать одна девушка и один парень. Как киевляне учат белорусский язык

Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику

Продает ли Беларусь Украине оружие и военную технику

Украина хочет создать в Минске СП по сборке самолетов. Москва недовольна

Украина хочет создать в Минске СП по сборке самолетов. Москва недовольна

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте