14 июня в Минске пройдет «Забег с веснушками».

/ Общество
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14 июня в минском парке развлечений «Дримлэнд» состоится «Забег с веснушками». Необычное спортивное мероприятие пройдет в рамках подготовки к благотворительной кампании #velcombegom: SunRun Challenge.

В течение четырех дней, с 21 по 24 июня, белорусы со всего мира будут бегать в помощь детям с синдромом Дауна.

Для участия в «Забеге с веснушками» приглашают людей с рыжими волосами и веснушками, которые хотят пробежать в помощь детям. Чтобы оказаться в числе участников, необходимо перейти по ссылке и заполнить простую форму регистрации.

«Веснушки называют поцелуями солнца. Люди с веснушками олицетворяют лето, тепло и добро. Но есть в этом мире еще одна категория «солнечных» людей — дети с синдромом Дауна. Это яркие и искренние дети, для которых солнцем является внимание общества, помощь. Давайте сделаем «Забег с веснушками» незабываемым и подарим «солнечным» детям энергию добра», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

«Забег с веснушками» стартует в 18:00.

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Тэги: velcombegom веснушки Персона: Николай Бределев Город: Минск

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