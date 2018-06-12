Возле минского вокзала обокрали продавщиц «дорогих» цветов

Двое пьяных минчан 1997 года рождения задержаны за хищение цветов в переходе на ул. Бобруйской. Как пояснил один из фигурантов, ему не понравилась слишком высокая цена на цветы.

Один парень схватил ведро с пионами, а другой похитил четыре розы. Далее они направились в сторону ул. Свердлова, где один из подозреваемых был задержан сотрудниками Октябрьского отдела Департамента охраны МВД, второму удалось скрыться, но ненадолго, передает Мinsknews.by .

Задержанных доставили в РУВД для дальнейшего разбирательства. В их отношении возбудили уголовное дело.