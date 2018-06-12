Возле минского вокзала обокрали продавщиц «дорогих» цветов

/ Общество
Просмотров: 101 Комментариев: 0

Двое пьяных минчан 1997 года рождения задержаны за хищение цветов в переходе на ул. Бобруйской. Как пояснил один из фигурантов, ему не понравилась слишком высокая цена на цветы.

Один парень схватил ведро с пионами, а другой похитил четыре розы. Далее они направились в сторону ул. Свердлова, где один из подозреваемых был задержан сотрудниками Октябрьского отдела Департамента охраны МВД, второму удалось скрыться, но ненадолго, передает Мinsknews.by.

Задержанных доставили в РУВД для дальнейшего разбирательства. В их отношении возбудили уголовное дело.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: кража продавец свежие цветы уголовное дело

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте