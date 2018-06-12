Пропускали ток, водили паяльником. Правозащитники зафиксировали 55 случаев пыток в Крыму

С начала аннексии Крыма зафиксирован по меньшей мере 181 случай жестокого обращения с местными жителями со стороны подконтрольных Кремлю «властей», из них 55 случаев пыток.

Об этом сообщила координатор «КрымSOS» Тамила Ташева, передает NV.ua .

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к крымчанам связаны «со спецоперацией России по захвату Крыма» в марте 2014 года.

Пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев рассказал, что стал жертвой пыток со стороны сотрудников ФСБ. После обыска и задержания его связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он отметил, что пыткам подверглись и члены его семьи. По его словам, российские спецслужбы также пытались его завербовать.

Еще один пострадавший — Геннадий Афанасьев. Его схватили 9 мая 2014 года в Симферополе после парада на День победы. В течение 10 дней ему не давали еды и заснуть. В течение первых пяти дней на голову надевали пакет и душили. Впоследствии на Афанасьева начали надевать противогаз на голову со шлангом, откручивали нижний клапан и брызгали туда баллончиком — начиналась рвота, он начинал захлебываться. Афанасьева также положили на пол, стали держать и водить возле тела паяльником.

«Продолжилось тем, что подсоединяли электрические провода к половым органам — и били током. Если удушение еще можно было выдержать, это уже была другая боль. Так заставляли ставить подписи на документах... Я понимал, что там. Я видел, что написано. Но я сам собственноручно не писал, все было уже заготовлено, весь текст», — рассказал бывший пленник.

По данным прокуратуры АР Крыма, зарегистрировано около 140 уголовных дел по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми в аннексированном Крыму.