Парижская полиция освободила облитых бензином заложников

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В Париже освободили заложников и задержали злоумышленника. О его мотивах пока ничего не известно.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что с освобожденными все в порядке, передает Le Monde.

 

 

«Мужчина задержан и заложники в безопасности», — написал министр в Twitter. Он также поблагодарил полицию и сотрудников спасательных служб за оперативность и профессионализм.

О ЧП днем 12 июня сообщили жители улицы Petites-Ecuries. Правоохранители оцепили дом, часть жителей улицы эвакуировали.

Злоумышленник под видом доставщика еды зашел в расположенный в одном из зданий офис. Там он облил бензином и взял в заложники двух человек. В переговорах он потребовал обеспечить ему связь с послом Ирана во Франции.

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Тэги: заложники освобождение заложников французская полиция Персона: Жерар Коломб Город: Париж

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