Парижская полиция освободила облитых бензином заложников
В Париже освободили заложников и задержали злоумышленника. О его мотивах пока ничего не известно.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что с освобожденными все в порядке, передает
«Мужчина задержан и заложники в безопасности», — написал министр в Twitter. Он также поблагодарил полицию и сотрудников спасательных служб за оперативность и профессионализм.
О ЧП днем 12 июня сообщили жители улицы Petites-Ecuries. Правоохранители оцепили дом, часть жителей улицы эвакуировали.
Злоумышленник под видом доставщика еды зашел в расположенный в одном из зданий офис. Там он облил бензином и взял в заложники двух человек. В переговорах он потребовал обеспечить ему связь с послом Ирана во Франции.
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