Парижская полиция освободила облитых бензином заложников

В Париже освободили заложников и задержали злоумышленника. О его мотивах пока ничего не известно.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что с освобожденными все в порядке, передает Le Monde .

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 июня 2018 г.

«Мужчина задержан и заложники в безопасности», — написал министр в Twitter. Он также поблагодарил полицию и сотрудников спасательных служб за оперативность и профессионализм.

О ЧП днем 12 июня сообщили жители улицы Petites-Ecuries. Правоохранители оцепили дом, часть жителей улицы эвакуировали.

Злоумышленник под видом доставщика еды зашел в расположенный в одном из зданий офис. Там он облил бензином и взял в заложники двух человек. В переговорах он потребовал обеспечить ему связь с послом Ирана во Франции.