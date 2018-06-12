Белорусская экономика вырастет в 2019 году на 4,1%

Прогноз социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года на заседании Президиума правительства 12 июня представил министр экономики Владимир Зиновский.

По целевому сценарию Мэкономики прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 104,1%, сообщает пресс-служба министерства.

Прогноз-2019 предполагает, что рост будет обеспечен за счет внешнего спроса (+1,7%) и внутреннего спроса (+2,4%). Добиться роста внутреннего спроса в Минэкономики планируют за счет пикового освоения средств на строительстве БелАЭС.

Главной задачей на 2019 год Владимир Зиновский считает создание новых рабочих мест и увеличение численности занятых в экономике. С этой целью принимаются меры по либерализации инвестиционного и делового климата.

Добиться роста реальных располагаемых денежных доходов граждан планируется за счет роста производительности труда. Владимир Зиновский считает, что рост доходов в 2019 году составит 103,4%.