На границе с Россией образовалась очередь из машин в 15 км

Протяженная автоколонна находится в Дубровенском районе на трассе М1 Минск-Брест-Москва.

Об этом сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, передает БЕЛТА .

В восьмом часу вечера очередь составили около 20 км, но ее удается уменьшать. В настоящее время там в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов.