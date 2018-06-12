На границе с Россией образовалась очередь из машин в 15 км

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Протяженная автоколонна находится в Дубровенском районе на трассе М1 Минск-Брест-Москва.

Об этом сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, передает БЕЛТА.

В восьмом часу вечера очередь составили около 20 км, но ее удается уменьшать. В настоящее время там в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов.

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Тэги: Беларусь-Россия автомобильная пробка очередь на границе Город: Дубровно

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