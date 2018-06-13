18-летняя бельгийка стала «Мисс мундиаль — 2018»

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Красавицы из 32 стран-участниц чемпионата мира по футболу, который начинается в четверг, 14 июня, в России, состязались в конкурсе «Мисс мундиаль — 2018».

Победительницей стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брюне.

Мероприятие в преддверии главного футбольного праздника четырехлетия проходит регулярно с 2006 года. В конкурсе участвовали девушки от 18 до 33 лет. На этот раз оно прошло в Германии.

По словам «чемпионки красоты», она гордится титулом и надеется, что ее победа вдохновит сборную Бельгии на завоевание Кубка мира.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Германия футбол-ЧМ-2018 Персона: Зоэ Брюне

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