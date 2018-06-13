Кобяков улетел в Москву на встречу с Медведевым

/ Экономика
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Главы правительств Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудят в Москве важные вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы Кабмина РФ

В частности, как отмечается, в ходе заседания союзного Совмина будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, ход реализации программ Союзного государства, бюджетные вопросы.

Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов работы Союзного государства и российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, миграционной и других областях.

Всего повестка дня включает 14 вопросов.

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государсто Персона: Андрей Кобяков Дмитрий Медведев Город: Москва

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