Кобяков улетел в Москву на встречу с Медведевым

Главы правительств Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудят в Москве важные вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы Кабмина РФ

В частности, как отмечается, в ходе заседания союзного Совмина будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, ход реализации программ Союзного государства, бюджетные вопросы.

Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов работы Союзного государства и российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, миграционной и других областях.

Всего повестка дня включает 14 вопросов.