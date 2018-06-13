Открывать стадион «Динамо» в Минск прилетит президент IAAF Себастьян Коэ

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ примет участие в открытии реконструированного стадиона «Динамо». Для этого спортивный чиновник специально прилет в Минск.

Фото uksport.gov.uk

Ожидается, что главная спортивная арена страны откроется 22 июня. В этот день на «Динамо» пройдет матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Беларуси, Украины, Балканских и Балтийских стран.

Реконструированный стадион будет вмещать 22 246 зрителей.

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Тэги: стадион Динамо легкая атлетика Персона: Себастьян Коэ Город: Минск

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