Открывать стадион «Динамо» в Минск прилетит президент IAAF Себастьян Коэ

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ примет участие в открытии реконструированного стадиона «Динамо». Для этого спортивный чиновник специально прилет в Минск.

Фото uksport.gov.uk

Ожидается, что главная спортивная арена страны откроется 22 июня. В этот день на «Динамо» пройдет матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Беларуси, Украины, Балканских и Балтийских стран.

Реконструированный стадион будет вмещать 22 246 зрителей.