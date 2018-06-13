После статьи о немецком болельщике, едущем на тракторе на ЧМ-2018 , власти Москвы предоставят ему место для парковки

/ Спорт
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После материала интернет-газеты БелаПАН Naviny.by о немецком болельщике, едущем на футбольный чемпионат мира в Россию на тракторе, правительство Москвы выразило готовность предоставить ему место для парковки.

В редакцию обратилась пресс-служба местного оргкомитета ЧМ с просьбой сообщить контактные данные болельщика, чтобы «встретить в Москве и сопроводить для парковки, которую ему готово предоставить правительство Москвы».


На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

70-летний Хуберт Вирт из деревни Шелльбронн недалеко от Пфорцхайма (земля Баден-Вюртемберг) вместе с таксой по кличке Ведьма выехал в Россию 15 мая на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска. На скорости 20 км/ч он ежедневно преодолевает от 100 до 120 км и ночует в передвижном жилище, которое тянет трактор. Корреспондент Naviny.by встретился с немцем вечером 8 июня под Рогачевом.

17 июня Вирт намерен попасть на стартовый матч сборной Германии на ЧМ против Мексики (к моменту разговора у него еще не было билета), а потом переехать в Санкт-Петербург, чтобы посетить игру за третье место (14 июля). Затем он отправится на паромах в Хельсинки и Киль, откуда продолжит путь домой по земле.

В 2016 году немецкий пенсионер посещал на тракторе футбольный чемпионат Европы. Конечной точкой поездки был Гибралтар, однако ему пришлось вернуться из-за плохой погоды: кабина трактора открыта.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 парковка Персона: Хуберт Вирт Город: Москва

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