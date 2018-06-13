Решили «схимичить». В отношении двух руководителей СПК возбуждены уголовные дела

/ Происшествия
Просмотров: 211 Комментариев: 0

Вместо штрафа два руководителя сельскохозяйственных Речицкого района предприятий могут на шесть лет оказаться за решеткой — в отношении них возбуждены уголовные дела по. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями).

Фото pixabay.com

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, они в 2017 году на служебных авто превысили скорость и попали в поле действия радаров.

Чтобы не платить штраф за нарушение скоростного режима, они сообщили в ГАИ, что за рулем находились их водители, которые и были оштрафованы.

Теперь этими делами займется Речицкий РОСК.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: злоупотребление служебными полномочиями Город: Речица

Другие материалы на эту тему:

На разработке неэффективной вакцины от чумы свиней экс-директор научного института заработал «чумовые» деньги

На разработке неэффективной вакцины от чумы свиней экс-директор научного института заработал «чумовые» деньги

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте