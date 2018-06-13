Решили «схимичить». В отношении двух руководителей СПК возбуждены уголовные дела

Вместо штрафа два руководителя сельскохозяйственных Речицкого района предприятий могут на шесть лет оказаться за решеткой — в отношении них возбуждены уголовные дела по. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями).

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Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, они в 2017 году на служебных авто превысили скорость и попали в поле действия радаров.

Чтобы не платить штраф за нарушение скоростного режима, они сообщили в ГАИ, что за рулем находились их водители, которые и были оштрафованы.

Теперь этими делами займется Речицкий РОСК.