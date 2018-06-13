В Ветковском районе директор хозяйства попался на приписках

/ Происшествия
Просмотров: 319 Комментариев: 0

Прокуратура Ветковского района по результатам проверки возбудила дело согласно ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса в отношении бывшего директора одного из сельскохозяйственных предприятий за злоупотребление служебными полномочиями.

Бывшего руководителя подозревают в том, что с июня 2017 года по январь 2018-го он давал устные указания подчиненным работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты.

В Островецком районе управляющий свиноводческим комплексом и его подчиненные занимались приписками ради повышенных зарплат

Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, директор хотел избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота. В отчетах указывались ложные сведения о сохранности поголовья коров, хотя в организации произошел падеж 300 животных.

Противоправные действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.

Прокурор направил уголовное дело для организации расследования в Ветковский районный отдел Следственного комитета.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: сельское хозяйство приписки Город: Ветка

Другие материалы на эту тему:

Игорь Драко. СТРАСТИ. Пока толстый сохнет, худой сдохнет

Игорь Драко. СТРАСТИ. Пока толстый сохнет, худой сдохнет

«Едешь, как по морю». Репортаж из кабины комбайна

«Едешь, как по морю». Репортаж из кабины комбайна

Немецкий бизнес обжегся на белорусских колхозах

Немецкий бизнес обжегся на белорусских колхозах

Эксперт: зачем наращивать выпуск молока, если экспорт убыточен?

Эксперт: зачем наращивать выпуск молока, если экспорт убыточен?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте