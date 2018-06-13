В Ветковском районе директор хозяйства попался на приписках

Прокуратура Ветковского района по результатам проверки возбудила дело согласно ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса в отношении бывшего директора одного из сельскохозяйственных предприятий за злоупотребление служебными полномочиями.

Бывшего руководителя подозревают в том, что с июня 2017 года по январь 2018-го он давал устные указания подчиненным работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты.

Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, директор хотел избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота. В отчетах указывались ложные сведения о сохранности поголовья коров, хотя в организации произошел падеж 300 животных.

Противоправные действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.

Прокурор направил уголовное дело для организации расследования в Ветковский районный отдел Следственного комитета.