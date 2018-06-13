Ректор горецкой сельхозакадемии получил три года за коррупцию

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Суд Дрибинского района Могилевской области 12 июня признал виновным ректора Белорусской государственной сельхозакадемии Павла Саскевича в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщает сайт Верховного суда, ректор признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.

На основании части 2 статьи 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года со штрафом в 300 базовых величин (7.350 рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет. Исполнение основного наказания в виде лишения свободы отсрочено на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

В настоящее время Саскевич находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности. Он не стал раскрывать БелаПАН суть деяний, по которым суд признал его виновным. «Там вообще непонятно, и поэтому никто не может конкретно определиться», — сказал он. В то же время ректор заявил, что он невиновен и будет обжаловать приговор.

В суде Дрибинского района также отказались сообщать, в чем именно заключалось преступление ректора.

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Тэги: сельхозакадемия коррупция Персона: Павел Саскевич Город: Дрибин

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