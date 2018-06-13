Специалисты: масляные пятна на поверхности Западной Двины опасности не несут

Масляные пятна, обнаруженные 11 июня на поверхности реки Западная Двина в Полоцке (Витебская область), опасности не представляют, сообщила БелаПАН заместитель начальника Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Светлана Уточкина.

Она отметила, что согласно результатам экспертизы в трех местах превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов не зафиксировано. В 300 метрах ниже по течению от обнаруженного масляного пятна в районе спасательной станции Освода Полоцка зафиксировано незначительное превышение ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения.

«Норматив сейчас 0,05 мл/л, а там получилось чуть больше 0,06 мл/л. На некоторых водоемах эти концентрации бывают даже в обычном режиме. Пятна локализовали своевременно, в Западную Двину практически ничего не попало», — сказала Уточкина.

Сообщение о масляных пятнах в Витебское областное управление МЧС поступило вечером 11 июня. В месте предположительного источника возникновения пятен (сточный коллектор ливневой канализации) сотрудники МЧС установили заградительные боны и обработали поверхность сорбентом. Мора рыбы не обнаружено. Работники Новополоцкой горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды в четырех местах.