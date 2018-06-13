Президента Беларуси ждут в Москве на открытии ЧМ-2018 по футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко есть в списке главы государств и других вип-гостей, которые приглашены в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня в 17:30 на арене «Лужники».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, список зарубежных гостей, «кто разделит с нами радость чемпионата мира по футболу», постоянно обновляется.

По словам Пескова, в Москве ждут президента Абхазии Рауля Хаджимбу, Азербайджана — Ильхама Алиева, Армении — Никола Пашиняна, Беларуси — Александра Лукашенко, Казахстана — Нурсултана Назарбаева, Кыргызстана — Сооронбая Жээнбекова, Молдовы — Игоря Додона, Панамы — Хуана Карлоса Варела, Парагвая — Марио Абдо Бенитеса, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Узбекистана — Шавката Мирзиёева, Южной Осетии — Анатолия Бибилова, премьер-министра Ливана Саада Харири, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, и других.

«Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино, ну, и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд», — сказал Песков.