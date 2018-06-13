Искусственный интеллект определил чемпиона мира по футболу

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Согласно исследованиям Технического университета Дортмунда, действующий чемпион мира по футболу сможет защитить свой титул.

Иллюстрация pixabay.com

Как отмечается, ученые разработали нейронную сеть, которая смогла предсказать результаты планетарного первенства, стартующего уже завтра поединком Россия — Саудовская Аравия.

В материале на ArXiv.org сообщается, что Германия одержит победу в финальном поединке с командой Бразилии.

Ранее и букмекеры называли Германию главным фаворитом ЧМ-2018. А вот инвесторы считают, что команда Йоахима Лёва может рассчитывать лишь на бронзу. По их мнен6ию золото выиграет Бразилия.

 

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 искусственный интеллект

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