Искусственный интеллект определил чемпиона мира по футболу

Согласно исследованиям Технического университета Дортмунда, действующий чемпион мира по футболу сможет защитить свой титул.

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Как отмечается, ученые разработали нейронную сеть, которая смогла предсказать результаты планетарного первенства, стартующего уже завтра поединком Россия — Саудовская Аравия.

В материале на ArXiv.org сообщается, что Германия одержит победу в финальном поединке с командой Бразилии.

Ранее и букмекеры называли Германию главным фаворитом ЧМ-2018. А вот инвесторы считают, что команда Йоахима Лёва может рассчитывать лишь на бронзу. По их мнен6ию золото выиграет Бразилия.