В Беларуси могут сократить сроки отключения горячей воды

В Беларуси могут сократить сроки традиционного летнего отключения горячей воды.

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По словам представителя Министерства ЖКХ Геннадия Акстиловича, ведомство вместе с теплоснабжающими организациями анализирует нынешнее положение дел и рассматривает варианты возможности сокращения сроков отключения.

Ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сообщали, что сроки отключения горячей воды по возможности максимально сокращаются.

«На сегодня техническими нормативными документами предусмотрен срок отключения у потребителей горячего водоснабжения не более двух недель, — отметили в МЖКХ. — Эти нормативные документы позволяют отключать и на меньший период времени».

Официально же ведомство в ближайшей перспективе не планирует сокращать сроки отключения горячей воды в летний период.