МАРТ выступил против монополии «Евроторга» в розничной торговле

«Евроторг» добивается отмены нормы закона, которая ограничивает развитие торговой сети при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров.

За сохранение ограничения выступают Министерство антимонопольного регулирования и торговли, «Ассоциация розничных сетей» и «Республиканская конфедерация предпринимательства», передает БелТА .

«Единственная сеть, которая приблизилась к порогу в 20%, — это «Евроторг». Далее идет сеть «Корона», которая имеет в 8 раз меньшую долю. Из этого можно сделать вывод, что вряд ли сегодня изменение этой нормы будет способствовать увеличению долей других сетей и увеличению конкуренции на рынке», — рассказал сегодня на заседании экспертного совета при МАРТ министр Владимир Колтович.

Дальнейшее увеличение доли торговой сети может привести к росту цен и дискриминации поставщиков. По словам министра, уже сейчас звучат жалобы белорусских производителей на то, что сетевые магазины завышают торговые надбавки и требуют «глубокие скидки по топ-позициям».

Первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович заявил, что «Евроторг» — единственная торговая сеть, кто требует увеличения доли или отмены антимонопольного ограничения. При этом, для развития торговой сети на селе никаких ограничений нет — согласно указу №345, на 37% территории Беларуси не применяется ограничение в 20%.

По данным Торгового реестра на 30 мая 2018 года, из 626 продовольственных магазинов сети «Евроопт» только 96 (15,4%) расположены на территории сельских населенных пунктов.

В ответ гендиректор ООО «Евроторг» Андрей Зубков заявил, что порог в 20% нарушает права жителей малых городов с населением до 50 тысяч человек. Ограничение не дает возможности «Евроторгу» открыть в этих городах современные магазины. Исследования показывают, что жители ждут появления «Еврооптов» в их населенных пунктах.

Андрей Зубков также объяснил слабое развитие торговой сети в сельской местности. Оказывается, областные Советы депутатов тормозят согласование на открытие магазинов в деревнях с населением до 2 тысяч человек.

Несмотря на доводы главы крупнейшей торговой сети, участники заседания ОКС большинством голосов проголосовали за то, чтобы оставить в законе о торговле антимонопольное ограничение в 20%.

ООО «Евроторг» в Беларуси принадлежат торговые сети «Евроопт» и «Бруснiчка», а также онлайн-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». На конец 2017 года на белорусском рынке розничной торговли продуктами компания занимала 19%.