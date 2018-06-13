27 июля IT-инженеры соберутся в Минске на свой ежегодный фест

27 июля в столичном пространства SPACE на Октябрьской, 16а состоится B.E.E.R 2018 — ежегодный ивент для системных, Devops, сетевых и многих иных IT-инженеров.

Формат мероприятия включает доклады и краткие выступления по тематике системного инжиниринга и технологий, а также workshop’ы — стендовые представления вендоров.

Работа будет проходить в трех независимых секциях: Виртуализация, Открытые технологии, Безопасность.

В этом году сообщество будет обсуждать вопросы как коммерческого, так и свободно распространяемого программного обеспечения. Именно эти темы с каждым годом набирают обороты в виду актуальности и сложности. На конференции будут рассмотрены как базовые начальные знания и технологии, так и решения, которые на данный момент являются новациями для отрасли.

Кроме того, организаторы привлекли спикеров, которые могут поделиться экспертизой, полезной не только для карьеры, но и для личностного роста.

Основной тематический блок будет посвящен технологии контейнеризации Docker, трендам антивирусной зашиты от Eset, а также резервного копирования от Veritas и Veeam.

В числе независимых экспертов будут специалисты из России, Чехии, Украины. Пул белорусских спикеров также расширен.

Уже подтвердили участие Сергей Горлинский (VMUG Беларусь, Cloud Architect | ActiveCloud). И Владислав Шарпио (Банковский процессинговый центр).

Встречу поддержали ключевые игроки рынка, а также ведущее подразделение страны по переподготовке и обучению — ИИТ БГУИР.

Организаторы B.E.E.R — открытое сообщество системных инженеров ITG.BY.