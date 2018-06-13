Сплетники посрамлены — Лукашенко едет на открытие ЧМ по футболу

Волну слухов о внезапном «недомогании» президента Беларуси спустя сутки остановила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко 14 июня по приглашению президента России Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе «Лужники», сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Интрига с поездкой Лукашенко на ЧМ по футболу возникла после публикации в политическом телеграм-канале «Незыгарь» информации о нежелании президента Беларуси посещать открытие чемпионата.

«Неожиданно выяснилось на саммите, что Александр Лукашенко «пока не готов» приехать в Москву на открытие ЧМ-2018. В беседах с российской делегацией жаловался на недомогание после длительного перелета из Китая», — сообщили вчера авторы канала, описывая события саммита ШОС в Циндао.

Напомним, вчера Наталья Эйсмонт еще не была настолько уверена и не могла подтвердить приезд Александра Лукашенко в Москву.

«Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит ли он на открытие турнира или на сам чемпионат. В ближайшее время точно будет известно с графиком», — передавало издание Tribuna.com сообщение пресс-службы президента Беларуси.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил, что президент Беларуси приглашен на церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

Список зарубежных гостей, «кто разделит с нами радость чемпионата мира по футболу», постоянно обновляется, сообщил Дмитрий Песков.