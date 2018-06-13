Мясникович предложил организовать авиасообщение между Беларусью и Индией
Председатель Совета Республики обсудил это на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.
По мнению Мясниковича, открытие прямого авиарейса содействовало бы активизации делового сотрудничества между странами, передает
Политик отметил, что организацией прямого рейса мог бы заняться не только белорусский авиаперевозчик, но и индийские.
Стороны также обсудили экспорт белорусской карьерной техники, электробусов, возможности взаимодействия в нефтяной сфере, текстильной промышленности, фармацевтической отрасли.
Обсудим?