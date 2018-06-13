Мясникович предложил организовать авиасообщение между Беларусью и Индией

Председатель Совета Республики обсудил это на встрече с индийским послом Сангитой Бахадур.

По мнению Мясниковича, открытие прямого авиарейса содействовало бы активизации делового сотрудничества между странами, передает БЕЛТА . На встрече рассматривались также возможности совершенствования организации визовой поддержки индийских бизнесменов.

Политик отметил, что организацией прямого рейса мог бы заняться не только белорусский авиаперевозчик, но и индийские.

Стороны также обсудили экспорт белорусской карьерной техники, электробусов, возможности взаимодействия в нефтяной сфере, текстильной промышленности, фармацевтической отрасли.