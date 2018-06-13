В Минске задержали сутенершу — она вывозила белорусок в Грецию

/ Общество
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержали уроженку Гомельской области, которая организовала канал поставки девушек в целях сексуальной эксплуатации.

Сутенершу задержали в Минске при попытке вывоза двух брестчанок, передает SB.by.

В соучастии с другими лицами она вывезла не менее пяти белорусок для занятия проституцией в Афинах.

Устанавливаются иные лица, причастные к международной преступной организации: арестовано 8 человек.

На задержанную завели уголовное дело. Ее имущество и денежные средства в размере 40 тысяч долларов арестованы.

Возвращением потерпевших занимается МВД Беларуси.

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Тэги: сутенерство сексуальная эксплуатация Беларусь-Греция Город: Брест

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