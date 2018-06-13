В Минске задержали сутенершу — она вывозила белорусок в Грецию
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержали уроженку Гомельской области, которая организовала канал поставки девушек в целях сексуальной эксплуатации.
Сутенершу задержали в Минске при попытке вывоза двух брестчанок, передает
В соучастии с другими лицами она вывезла не менее пяти белорусок для занятия проституцией в Афинах.
Устанавливаются иные лица, причастные к международной преступной организации: арестовано 8 человек.
На задержанную завели уголовное дело. Ее имущество и денежные средства в размере 40 тысяч долларов арестованы.
Возвращением потерпевших занимается МВД Беларуси.
Обсудим?