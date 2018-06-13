Гражданин Перу выбросил паспорт в туалете минского аэропорта

Супруги из Перу прилетели в Беларусь с чужими документами.

Перуанку задержали при прохождении паспортного контроля среди пассажиров рейса в Милан. Она предъявила документ родственницы, сообщила пресс-служба ГПК.

Когда ее задержали, супруг решил повременить с прохождением контроля. Он зашел в туалет, переоделся и через два часа ожидания избавился от чужого паспорта, смыв его в унитаз.

За нарушение режима госграницы мужчине грозит штраф и депортация. Судьбу его жены решит суд.