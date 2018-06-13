В Минске обокрали водителя автобуса

Ранее судимый минчанин проник в транспортное средство, когда то стояло на парковке.

Он украл барсетку у водителя, в которой находились ключи, документы и банковская карточка. Последней он не смог воспользоваться, так как она уже была заблокирована, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Кражу он совершил спонтанно. Вместе с также ранее судимым товарищем он направлялся на лечение в наркодиспансер.

Милиция изъяла похищенное по месту жительства фигуранта.

На задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит ограничения свободы сроком до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.