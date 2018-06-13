Испугался протестов? Грузинский премьер-министр ушел в отставку

Георгий Квирикашвили покинул свой пост на фоне многотысячный митингов. Ранее из-за протестов так же поступил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

Квирикашвили уточнил, что за последние несколько месяцев он несколько раз обсуждал вопрос об отставке с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, передает NewsGeorgia.ge .

Уход премьер-министра автоматически влечет за собой отставку правительства. Правящая партия должна в течение недели представить президенту кандидатуру нового премьера.

Квирикашвили занимал пост премьер-министра Грузии с декабря 2015 года.

В конце мая многотысячные митинги прошли из-за приговора по делу об убийстве двоих школьников. Участники демонстраций обвинили прокуратуру в том, что она покрывала одного из подозреваемых в убийстве, а также потребовали отставки правительства.