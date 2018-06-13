Фотофакт. Защитники Куропат вкопали перед рестораном «Поедем поедим» несколько крестов

Активисты, протестующие против открытия возле урочища Куропаты ресторана «Поедем поедим», вкопали вечером 13 июня перед заведением несколько новых крестов.

Первые кресты были вкопаны накануне — они должны были преградить дорогу транспорту, который подъезжал к ресторану с черного хода через охранную зону Куропат.

Но в ночь на среду кресты были выкопаны и сломаны. Сегодня активисты вкопали новые.

Фото Сергея Сацюка