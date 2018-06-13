Фотофакт. Защитники Куропат вкопали перед рестораном «Поедем поедим» несколько крестов

/ Общество
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Активисты, протестующие против открытия возле урочища Куропаты ресторана «Поедем поедим», вкопали вечером 13 июня перед заведением несколько новых крестов.

Первые кресты были вкопаны накануне — они должны были преградить дорогу транспорту, который подъезжал к ресторану с черного хода через охранную зону Куропат.

Но в ночь на среду кресты были выкопаны и сломаны. Сегодня активисты вкопали новые.

 

 

Фото Сергея Сацюка

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл

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