Немецкий болельщик на тракторе добрался до Москвы

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Немецкий болельщик Хуберт Вирт, едущий на футбольный чемпионат мира в Россию на тракторе, добрался до Москвы. На подъезде к российской столице его встретила машина ГИБДД, чтобы сопроводить для парковки, которую ему готово предоставить правительство Москвы.

 

 


На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

70-летний Хуберт Вирт из деревни Шелльбронн недалеко от Пфорцхайма (земля Баден-Вюртемберг) вместе с таксой по кличке Ведьма выехал в Россию 15 мая на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска.

На скорости 20 км/ч он ежедневно преодолевает от 100 до 120 км и ночует в передвижном жилище, которое тянет трактор.

17 июня Вирт намерен попасть на стартовый матч сборной Германии на ЧМ против Мексики, а потом переехать в Санкт-Петербург, чтобы посетить игру за третье место (14 июля). Затем он отправится на паромах в Хельсинки и Киль, откуда продолжит путь домой по земле.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 болельщик Персона: Хуберт Вирт Город: Москва

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