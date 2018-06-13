Немецкий болельщик на тракторе добрался до Москвы

Немецкий болельщик Хуберт Вирт, едущий на футбольный чемпионат мира в Россию на тракторе, добрался до Москвы. На подъезде к российской столице его встретила машина ГИБДД, чтобы сопроводить для парковки, которую ему готово предоставить правительство Москвы.

70-летний Хуберт Вирт из деревни Шелльбронн недалеко от Пфорцхайма (земля Баден-Вюртемберг) вместе с таксой по кличке Ведьма выехал в Россию 15 мая на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска.

На скорости 20 км/ч он ежедневно преодолевает от 100 до 120 км и ночует в передвижном жилище, которое тянет трактор.

17 июня Вирт намерен попасть на стартовый матч сборной Германии на ЧМ против Мексики, а потом переехать в Санкт-Петербург, чтобы посетить игру за третье место (14 июля). Затем он отправится на паромах в Хельсинки и Киль, откуда продолжит путь домой по земле.