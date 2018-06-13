Так выгоднее. Amazon стал заменять менеджеров роботами

Интернет-ритейлер начал ставить роботов на менеджерские позиции, которые до сих пор занимали «белые воротнички» с шестизначными зарплатами.

Специальное программное обеспечение способно предсказывать спрос на товары и назначать им надлежащую цену, сообщает Вloomberg.com . Теперь поставщики будут начинать работу с ПО без общения с сотрудниками.

«Amazon понял, что многие высокооплачиваемые сотрудники тратили много времени на действия, которые могут и должны быть автоматизированы. Цифры не лгут: эта модель выгоднее», — сказала работавшая менеджером в компании в 2014-2016 годах Элейн Квон.

Компания объединяет команду по взаимодействию с крупными брендами с подразделением, непосредственно управляющим автоматизированными продажами: за последние месяцы из компании ушли или были переназначены несколько высокопоставленных менеджеров.