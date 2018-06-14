На Северинца составили еще три протокола за защиту Куропат

На сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца 13 июня составлено три административных протокола за действия против открытия возле урочища Куропаты ресторана «Поедем поедим».

По словам Северинца, он был задержан, когда выходил из троллейбуса. Его отвезли в Боровлянский отдел Минского РУВД, где составили протоколы по статьям КоАП об участии в несанкционированном мероприятии (23.34), неподчинении требованиям должностных лиц при выполнении ими своих обязанностей (23.4) и о мелком хулиганстве (17.1).

Предыдущее задержание политика произошло 7 июня. В отношении него было составлено четыре протокола.

14 июня суд Советского района Минска рассмотрит административное дело Северинца, который 26 апреля в Минске во время традиционного «Чернобыльского шляха» призывал к проведению акции «Островецкий шлях». Политик обвиняется по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения или организации массового мероприятия).