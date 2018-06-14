В Минск приезжает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции «Помнить ради общего европейского будущего», которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау.

Мероприятие приурочено к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» в урочище Благовщина, сообщает БелаПАН .

Ожидается, что в состав президентской делегации войдут представители властей немецких городов, поддержавших строительство мемориала в Тростенце, куда из этих городов депортировались жертвы во время Второй мировой войны.

Конференция соберет более 250 участников, среди которых молодые историки и активные участники работы по сохранению памяти из Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.

Одним из центральных элементов программы 29 июня будет дискуссия по вопросам общеевропейской культуры памяти между молодыми историками из Германии, России, Беларуси и Украины.

Штайнмайер уже бывал в Беларуси. В ноябре 2016 года в должности министра иностранных дел Германии он приезжал в Минск для участия в переговорах по Украине в формате нормандской четверки. Президентом Германии Штайнмайер был избран в феврале 2017 года.