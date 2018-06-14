Кучма участвует в переговорах в Минске, хотя Порошенко заявил, что минского формата не существует

Полномочный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма продолжает участвовать в переговорах в Минске.

Об этом 13 июня сообщил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, отвечая на вопрос БелаПАН по итогам очередной встречи группы в Минске.

Леонид Кучма

8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе нет. Выступая перед студентами Киевского национального университета, он подчеркнул, что существует только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).

«Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — нормандский», — сказал он, подчеркнув, что украинская сторона в контактной группе ведет переговоры только с представителями РФ и ОБСЕ.

В ответ на просьбу прокомментировать это заявление украинского президента Сайдик сказал: «Конечно, это было предметом наших переговоров здесь. Иначе не могло быть. И украинская сторона дала объяснение этого сообщения, свое видение».

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что Кучма не прекращает своего участия в минском процессе. «Он был здесь сегодня, и надеюсь, что будет здесь в следующий раз. Он очень важный участник, опора нашей работы», — сказал дипломат.

Следующая встреча контактной группы в Минске запланирована на 27 июня.