Сидорский занял принципиальную позицию в «молочной войне»

Министр Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский «занял принципиальную позицию» и предложил включить в проект решения ЕЭК просьбу к правительству России об отмене запрета поставок белорусского молока.

Фото: eurasiancommission.org

Бывшего премьер-министра Беларуси не устроил подготовленный Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК проект решения, который носил общий характер и не отвечал в полной мере запросу белорусской стороны, сообщает БелТА со ссылкой на директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена.

«Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский занял принципиальную позицию, заявив о необходимости корректировки документа, — рассказал Станислав Бубен. — Министром ЕЭК предложено отразить в проекте решения просьбу к правительству России по отмене указания Россельхознадзора».

По итогам обсуждения Коллегия ЕЭК приняла решение в течение недели доработать проект документа и рассмотреть его на очередном заседании.

Вопрос о запрете поставок белорусской молочной продукции в Россию был поднят 13 июня на заседании Коллегии ЕЭК по инициативе Минэкономики Беларуси. Решение Россельхознадзора, по мнению белорусской стороны и членов Коллегии ЕЭК, нарушает пункт 8 статьи 58 Договора о ЕАЭС. В соответствии с ним полный запрет на поставки молочной продукции со всей территории страны может вводиться только в случае наличия информации об ухудшении эпизоотической ситуации.

Запрет на белорусскую «молочку» Россия ввела 6 июня. Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом. 10 июня белорусская и российская стороны подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соглашение достигли Россельхознадзор и департамент ветпроднадзора Минсельхозпрода.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявлял, что специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия и, возможно, подтасовывают результаты лабораторных исследований.