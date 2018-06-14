Минский аэропорт анонсировал повышение цен на парковку, а затем удалил сообщение и извинился

13 июня Национальный аэропорт «Минск» сначала объявил о повышение цен на парковку, а затем удалил сообщение и извинился.

В первом сообщении говорилось о росте стоимости тарифов на платной парковке, рассчитанной на 1235 машино-мест. Так, с 15 июня сутки стоянки автомобиля на этой парковке должны были стоить 12 рублей против 6, неделя — 60 против 30, до часа — 2 против 1,5.

Спустя некоторое время аэропорт разместил сообщение об отмене повышения цен. В нем говорилось, что «объявление о повышении тарифов за оказание услуг платной охраняемой круглосуточной автостоянки, ранее размещенное в разделе «Автостоянки» на официальном сайте Национального аэропорта Минск, было опубликовано ошибочно».