14 июня ЦТ по самому популярному у абитуриентов предмету этого года — русскому языку

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Самым популярным предметом централизованного тестирования в 2018 году у абитуриентов стал русский язык. 14 июня испытание по нему намерены пройти почти 67 тысяч человек. ЦТ по русскому начнется в 11:00 по всей стране.

По словам директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрия Миксюка, в этом году на ЦТ по русскому зарегистрировалось почти на 8,5 тысяч абитуриентов меньше, чем в 2017-м, однако предмет все равно сохранил лидерство по популярности, пишет БЕЛТА.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ абитуриент-2018 Персона: Юрий Миксюк

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