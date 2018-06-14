14 июня ЦТ по самому популярному у абитуриентов предмету этого года — русскому языку

Самым популярным предметом централизованного тестирования в 2018 году у абитуриентов стал русский язык. 14 июня испытание по нему намерены пройти почти 67 тысяч человек. ЦТ по русскому начнется в 11:00 по всей стране.

По словам директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрия Миксюка, в этом году на ЦТ по русскому зарегистрировалось почти на 8,5 тысяч абитуриентов меньше, чем в 2017-м, однако предмет все равно сохранил лидерство по популярности, пишет БЕЛТА .