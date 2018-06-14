Apple сделает бесполезным оборудование белорусских спецслужб по взлому iPhone

Компания Apple заявила, что устранит в новой операционной системе iOS 12 дыру в безопасности, позволявшую хакерам и спецслужбам взламывать iPhone.

Фото: gizzmo.si

Речь идет о новой функции USB Restricted Mode, которая полностью перекрывает передачу данных через порт зарядки Lightning спустя час после последней разблокировки айфона, сообщает издание appleinsider.com .

Во взломе смартфонов через Lightning подозревают американскую компанию Grayshift и израильскую Cellebrite. Обе являются поставщиками спецслужб по всему миру, в том числе белорусского Следственного комитета.

Напомним, Cледственный комитет Беларуси в начале 2016 года объявил тендер на покупку «переносного аппаратно-программного комплекса для копирования (съёма) и восстановления скрытой и удалённой информации» из мобильных устройств». Победителем тендера оказалось ООО «АйПи ТелКом», которое предложило устройство за 63 142 белорусских рублей.

В марте 2018 года российские СМИ сообщали, что ФСБ и МВД России закупили инструменты для взлома любого iPhone. Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite.