Apple сделает бесполезным оборудование белорусских спецслужб по взлому iPhone

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Компания Apple заявила, что устранит в новой операционной системе iOS 12 дыру в безопасности, позволявшую хакерам и спецслужбам взламывать iPhone.

Фото: gizzmo.si

Речь идет о новой функции USB Restricted Mode, которая полностью перекрывает передачу данных через порт зарядки Lightning спустя час после последней разблокировки айфона, сообщает издание appleinsider.com.

Во взломе смартфонов через Lightning подозревают американскую компанию Grayshift и израильскую Cellebrite. Обе являются поставщиками спецслужб по всему миру, в том числе белорусского Следственного комитета.

Напомним, Cледственный комитет Беларуси в начале 2016 года объявил тендер на покупку «переносного аппаратно-программного комплекса для копирования (съёма) и восстановления скрытой и удалённой информации» из мобильных устройств». Победителем тендера оказалось ООО «АйПи ТелКом», которое предложило устройство за 63 142 белорусских рублей.

В марте 2018 года российские СМИ сообщали, что ФСБ и МВД России закупили инструменты для взлома любого iPhone. Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite.

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Тэги: iOS 12 iPhone Apple USB Restricted Mode Cellebrite Grayshift

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